Mulher que preparou arma de Baldwin era nova na profissão, segundo mídia

Sputnik - Hannah Reed, que estava encarregada do manuseio de armas durante a rodagem do filme "Rust" com Alec Baldwin, só recentemente assumiu o cargo, escreve no sábado (23) o portal TMZ.

Hannah, de 24 anos, participou há um mês de um podcast, onde falou sobre sua primeira experiência nesse papel no recém-terminado filme "The Old Way".

"Sabe, eu estava muito nervosa no início, e quase não aceitei o trabalho porque não tinha a certeza se estava pronta [...] mas, fazendo isso, tipo, correu muito bem", relatou.

Ela ainda disse que carregar cartuchos de pólvora seca em uma arma cenográfica era "a coisa mais assustadora" para ela, porque não sabia como fazê-lo, sendo algo que seu pai a tinha ajudado a superar.

Seu pai, Thell Reed, é bem conhecido em Hollywood como especialista em armas nos filmes "Django Livre" ("Django Unchained") de 2012, e "Era Uma Vez Em... Hollywood" ("Once Upon a Time in Hollywood") de 2019, dirigidos por Quentin Tarantino.

Além disso, segundo revelou uma fonte ao TMZ, "aqui houve vários problemas com cartuchos sendo disparados quando eles não deveriam [...] não está claro quem era o responsável por armas naquela época".

Durante as filmagens do filme "Rust", em que o ator Alec Baldwin participava como protagonista, ele disparou uma arma que continha munição real em vez de cartuchos de pólvora seca, ferindo a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que mais tarde morreu a caminho do hospital, e o diretor do filme, Joel Souza.

Ainda não foi apresentada nenhuma acusação contra o ator, mas as autoridades emitiram um mandado de busca para a propriedade onde o filme foi filmado.

