Não é meu rei, gritam manifestantes na coroação de Charles III

247 - A coroação do Rei Charles III neste sábado (6) foi marcada não somente pelas cerimônias oficiais e a adesão dos súditos. Ocorreram também manifestações antimonarquia em protesto ao regime.

Reunidos com cartazes contra a cerimônia, vários manifestantes do Republic, o maior grupo ativista anti-monarquia do Reino Unido, foram presos próximos à rota da procissão da coroação.

Entre os cartazes de protestos, imagens de Meghan Markle - esposa do príncipe Harry, que não compareceu ao evento - chamaram atenção. "Princesa do Povo", dizia um deles, seguido por "Não é meu rei", como referência a Charles III.

Centenas de cartazes amarelos, com a inscrição "Not my King" (não é o meu rei, em português) foram apreendidos, segundo a organização do protesto.

A polícia confirmou ter efetuado várias detenções por suspeita de "perturbação da paz", em vários locais.

Embora o movimento antimonárquico continue a representar uma pequena minoria da população, a sua proporção está aumentando especialmente entre os jovens.

