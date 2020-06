Nova epidemia de ebola é declarada no Congo

"Quatro pessoas já morreram", disse o ministro da Saúde do Congo, Eteni Longondo edit

247 - Foi declarada nesta segunda-feira (1) uma nova epidemia de febre hemorrágica do ebola no noroeste da República Democrática do Congo (RDC), anunciou o ministro da Saúde, Eteni Longondo.

Longondo afirmou que "quatro pessoas já morreram" por ebola.

A região do Congo tem atualmente outra epidemia de ebola que matou 2.280 pessoas desde agosto de 2018 e que seria declarada como controlada em 25 de junho.

