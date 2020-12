“O golpe no Brasil foi dado pelo Biden”, diz Rui Costa Pimenta

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em análise política na TV 247, afirmou que Jair Bolsonaro e o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, se entenderão bem. Segundo Rui, Biden foi um dos articuladores externos do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e poderá até mesmo apoiar a reeleição de Bolsonaro em 2022.

Para o presidente do partido, as críticas públicas mútuas entre Bolsonaro e Biden são “jogo de cena”. “A gente tem que lembrar que o golpe no Brasil foi dado pelo Biden, e que certamente os norte-americanos apoiaram a eleição do Bolsonaro. Não há nenhuma muralha chinesa entre o Bolsonaro e essa ala do imperialismo, muito pelo contrário. Tem toda uma ideia de que se o Bolsonaro não ficar enfraquecido e o bloco político dominante não conseguir apontar um candidato competitivo, eles iriam para o Bolsonaro. Eu acho que o Biden se entenderia bem com o Bolsonaro, não haveria problema nenhum. Não vejo contradição. Acho que as contradições são mais jogo de cena”.

Sobre a possível nomeação do ex-presidente Michel Temer como chanceler do governo Bolsonaro, Rui Costa Pimenta afirmou que a possibilidade “mostra a integração entre o bolsonarismo e a chamada direita que o pessoal acredita aí que é ‘democrática’”.

