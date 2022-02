"O mundo todo tem seus problemas", diz Bolsonaro antes de embarcar para a Rússia

Bolsonaro viaja nesta segunda-feira à Rússia, em meio à tensão do país com a Ucrânia e seus aliados ocidentais edit

Por Flávia Said, Metrópoles - Prestes a embarcar para a Rússia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na manhã desta segunda-feira (14/2) que torce pela paz na região, após escalada das tensões com a Ucrânia. Para justificar a viagem a Moscou mesmo em meio à apreensão política, o mandatário citou os negócios comerciais entre os dois países e a dependência brasileira dos fertilizantes russos.

“Tem a viagem à Rússia. Sabemos do momento difícil que existe naquela região. Temos negócios com eles, comerciais. Em grande parte nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia. Muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá, que dê tudo certo”, disse ele a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

"O mundo todo tem seus problemas. Se você começar a querer resolver o problema dos outros, a gente... Se for possível, [se] minha palavra lá, de paz, for para ajudar, tudo bem. (...) A gente quer a paz, mas você tem que entender que todo mundo é ser humano aí e vamos torcer para que dê certo. Dependendo de uma palavra minha, o mundo teria paz”, concluiu Bolsonaro.

Bolsonaro fala de viagem à Rússia e tensão com Ucrânia



➡ "O Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá (...) O mundo todo tem seus problemas. Se você começar a querer resolver o problema dos outros...", disse o presidente a apoiadores pic.twitter.com/cGanXZaLPp CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 14, 2022

