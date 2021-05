Obama revela que EUA têm vídeos de OVNIs e diz que está "falando sério''

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu uma declaração contundente, na segunda-feira (17), sobre vídeos de fenômenos aéreos não identificados, que continuam ganhando atenção dos norte-americanos.

"O que é verdade, e na verdade estou falando sério, é que há filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são", disse ele.

Segundo a NBC News, os comentários de Obama aumentam a legitimidade a respeito de relatos do fenômeno de objetos não identificados e o conhecimento do governo sobre eles.

As afirmações de Obama foram feitas durante participação no programa "The Late Late Show with James Corden", da rede CBS, informa O Estado de Minas.

