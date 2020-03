“Obrigado Cuba por nos ter aberto o coração”, diz passageira de cruzeiro com cinco casos de coronavírus

247 - Passageira de 68 anos do cruzeiro britânico MS Braemar com casos de coronavírus, Anthea Guthrie, agradeceu aos cubanos por recebê-los em seu país. Até a decisão do governo cubano, o cruzeiro estava viajando em alto mar no Caribe sem permissão de atraque em nenhum porto que solicitaram ajuda.

A passageira escreveu no seu Facebook: “Poderiam todos os meus amigos levantar um copo por Cuba e lembrar que, quando nada mais nos deixaria desembarcar, Cuba deu um passo à frente? “. Nos comentários, Anthea respondeu: “sinceramente estou inundada de lágrimas por sua bondade. Fizeram-nos sentir que não somente somos tolerados, como bem vindos. Obrigado a Cuba por nos ter aberto o coração.

Redator do Granma (jornal cubano do Partido Comunista), Yisell Rodríguez Milán, lembra que “Cuba, um dos poucos países do mundo capaz de dar um passo à frente pela humanidade nos momentos mais difíceis - luta contra o Ebola na África e assitência diante de desastres naturais em qualquer lugar do mundo - emitiu um comunicado oficial que devolveu a paz para os 683 passageiros e 381 tripulantes”.

De acordo com a Telesur, entre os viajantes do cruzeiro encontram-se pessoas da Austrália, Bélgica, Colômbia, Canadá, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega e Suécia. Cerca de 40 pessoas estão isoladas por apresentaram sintomas do coronavírus, mas apenas cinco casos estão confirmados.

O Granma informa que "nas últimas 48 horas, Cuba não registrou novos casos de Covid-19. Os quatro pacientes detectados permanecem hospitalizados, evoluem satisfatoriamente e são garantidos todos os recursos para sua recuperação total; enquanto todas as ações de controle de foco necessárias para impedir a propagação da pandemia no país continuam".