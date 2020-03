Cuba recebe navio britânico com 5 casos de coronavírus que não tinha onde atracar

O Ministério de Relações Exteriores do país disse que vai adotar as medidas sanitárias necessárias para receber os passageiros. "São tempos de solidariedade", disse em nota edit

Revista Fórum - O Ministério de Relações Exteriores de Cuba informou nesta segunda-feira (16) que receberá o navio britânico MS Braemar, da companhia Fred Olsen Cruise Lines. A embarcação leva cerca de 600 passageiros, cinco deles com diagnóstico confirmado do coronavírus.

De acordo com a CNN, o navio passou dias procurando um local para atracar depois de ter sua entrada negada nos portos caribenhos. Em nota, o governo cubano informou que o pedido de atraque veio das próprias autoridades do Reino Unido e que vai tomar as medidas sanitárias necessárias para garantir a segurança dos pacientes.

