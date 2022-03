Ocidente deixou de cumprir suas obrigações financeiras com a Rússia, diz ministro das Finanças russo

Apoie o 247

Do RT - Os países ocidentais não honraram suas obrigações financeiras com a Rússia impondo restrições econômicas, disse o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, nesta quinta-feira, durante uma reunião do governo com o presidente Vladimir Putin.

“O Ocidente deixou de cumprir suas obrigações financeiras com a Rússia, congelou nossas reservas de ouro e divisas”, afirmou o funcionário, acrescentando que as medidas se resumem a uma “ guerra financeira e econômica ” em grande escala contra a Rússia.

De acordo com Siluanov, os EUA, a UE e seus aliados estão usando tudo ao seu alcance para restringir o comércio exterior e as importações, o que não apenas prejudica a Rússia, mas afeta todo o comércio global.

“Os países ocidentais estão tentando criar uma escassez de bens importados todos os dias em nosso país, eles estão forçando o fechamento de empresas que operam com sucesso com capital estrangeiro”, disse Siluanov.

Várias empresas estrangeiras anunciaram recentemente que suspenderiam as operações na Rússia ou abandonariam completamente o mercado do país. Isso inclui fabricantes de bens de consumo e roupas, empresas financeiras, de energia, mineração e tecnologia.

Dada a situação em que a Rússia está agora, Siluanov chamou a estabilização do sistema financeiro de uma prioridade para o governo. O ministro delineou uma série de medidas que devem ser tomadas para fazer isso. As medidas por ele propostas incluem impedir a saída de capitais do país e estabelecer um “ procedimento especial para o serviço da dívida externa. “De acordo com o ministro, algumas ações já foram implementadas e deram os primeiros resultados.

“A situação com a saída de fundos está se estabilizando, os saques em dinheiro praticamente pararam, […] a situação com o balanço de pagamentos está melhorando ”, observou Siluanov. Ele acrescentou que as condições no setor público estão sob controle, prometendo que as autoridades garantirão o pagamento de pensões, benefícios e salários, além de monitorar a disponibilidade de medicamentos.

“As receitas não petrolíferas e de gás deverão diminuir, mas isso é compensado por um aumento das receitas de petróleo e gás ”, salientou, salientando que estas receitas serão utilizadas “ para reduzir o endividamento e a dívida pública na conjuntura atual, e financiar os gastos prioritários. ”

Siluanov disse ainda que é importante evitar que a inflação cresça. O indicador já atingiu 2,2% na semana, o maior desde 1998, e mais de 10% na comparação anual.

