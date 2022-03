"A causa da morte (preliminar) é um ferimento de fogo na área do coração", disse Anton Gerashchenko, conselheiro do ministério de Assuntos Internos da Ucrânia edit

247 - Anton Gerashchenko, conselheiro do ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, celebrou, via Facebook, o assassinato de um líder da República Popular de Lugansk, o ex-deputado do conselho regional e prefeito na região do Oblast de Lugansk, Vladimir Struk.

"Encontrado morto o chefe da região de Lugansk, Vladimir Struk, ex-deputado do conselho regional de Lugansk", anunciou o oficial o ucraniano, que o descreveu como um "traidor da Ucrânia".

"Na última semana, ele assumiu ativamente uma posição pró-Rússia, fazendo campanha para que os deputados do OTG se comuniquem com a Rússia e a LPR, coletando deputados sobre esse assunto", alegou.

"Houve uma declaração de sua esposa de que ele foi sequestrado por desconhecido camuflado", disse. "A causa da morte (preliminar) é um ferimento de fogo na área do coração".

