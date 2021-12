ONU reconhece Maduro como legítimo representante da Venezuela

Apoie o 247

Sputnik - Nesta segunda-feira (6), a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) reconheceu o governo do presidente Nicolás Maduro como legítimo representante da Venezuela.

Em sua conta no Twitter, o embaixador venezuelano na ONU, Samuel Moncada, comemorou a decisão. Apenas 16 dos 193 países se recusaram a reconhecer Maduro como presidente legítimo.

1.Hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó reconocer las credenciales del gobierno del Presidente Nicolás Maduro como representante legítimo de la Republica Bolivariana de Venezuela. Una victoria del pueblo soberano contra las agresiones coloniales de EEUU pic.twitter.com/vF47GRwGYW PUBLICIDADE December 6, 2021

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou hoje [segunda-feira, 6] o reconhecimento das credenciais do governo do presidente Nicolás Maduro como legítimo representante da República Bolivariana da Venezuela. Uma vitória do povo soberano contra as agressões coloniais dos Estados Unidos.

2.En 2019 el esclavo colonial creado por EEUU para saquear a Venezuela tuvo apoyo de 60 países. Hoy en la Asamblea General de la ONU solo 16 de 193 países se negaron a reconocer al Presidente Maduro. Es la victoria del derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos pic.twitter.com/K6KGQJghYQ — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) December 6, 2021

Em 2019, o escravo colonial criado pelos EUA para saquear a Venezuela teve o apoio de 60 países. Hoje [segunda-feira, 6], na Assembleia Geral da ONU, apenas 16 dos 193 países se recusaram a reconhecer o presidente Maduro. É a vitória do direito internacional e da autodeterminação dos povos.

Em 2019, muitos países anunciaram o apoio ao ex-deputado e então presidente da Assembleia Nacional da Venezuela Juan Guaidó, que em janeiro daquele ano se autoproclamou presidente.

Maduro havia sido reeleito em 2018, mas alguns governos decidiram não reconhecê-lo com a justificativa de que o pleito do país não teria tido legitimidade e transparência.

Caracas passou a exigir "respeito à soberania nacional, ao direito à autodeterminação dos povos, à integridade territorial e a não ingerência nos assuntos internos, bem como à obrigação de não ameaçar a paz e a segurança." Mais de 50 países expressaram apoio a Maduro.

O governo aponta os Estados Unidos como responsável por promover planos de desestabilização no país e dar sustentação ao suposto "governo provisório" de Guaidó, a quem acusa de roubo de reservas de ouro no exterior, em 2020, no Banco da Inglaterra.

