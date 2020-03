Organização Mundial de Saúde decreta: coronavírus é pandemia

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira (11) que o surto da doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, é uma pandemia. Segundo a OMS, há agora mais de 118 mil casos em 114 países e 4.291 pessoas perderam a vida.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a mudança do status do surto não altera as recomendações de controle dadas aos países. "Pandemia não é uma palavra para ser usada de maneira leve ou descuidada. É uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento e morte desnecessários. A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS da ameaça representada por esse coronavírus. Não muda o que a OMS está fazendo e nem o que os países devem fazer".

“Nunca vimos uma pandemia provocada por um coronavírus. E nunca vimos uma pandemia que possa ser controlada, ao mesmo tempo. A OMS está em modo de resposta completa e de total atenção desde que foram notificados os primeiros casos", complementou o diretor da OMS.

O diretor-executivo do programa de emergências da OMS, Michael Ryan, reforçou que a OMS não mudará suas recomendações após a classificação de pandemia.

Com informações do The Guardian.