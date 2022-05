Órgãos internacionais temem eleição do Brasil, ameaçada por Bolsonaro, e monitoram campanha desde já

Apoie o 247

247 - Organismos internacionais já estão organizados para acompanhar as eleições no Brasil, vistas pelos observadores estrangeiros como uma das mais tensas em décadas no país, segundo Jamil Chade, do UOL.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA (Organização dos Estados Americanos) e o escritório regional do Alto Comissariado da ONU (Organização das Nações Unidas) para Direitos Humanos, conta o colunista, "já iniciaram contatos para poder acompanhar as campanhas no país, enquanto reuniões se proliferam entre membros da sociedade civil e organismos internacionais para monitorar e acompanhar os riscos do processo eleitoral".

A avaliação geral é de que o clima no Brasil já é de violência e apenas monitorar o funcionamento das urnas e a apuração dos votos em outubro, na data da realização do pleito, pode não ser suficiente.

A ONU já recebeu de ativistas denúncias em relação aos ataques de Jair Bolsonaro (PL) ao processo eleitoral e ao Judiciário.

A eleição brasileira foi tema de uma reunião a portas fechadas entre ativistas brasileiros e a presidência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Entidades pedem que a comissão integre a delegação da OEA que monitorará possíveis violações dos direitos humanos durante a eleição. Também foi solicitado que haja uma articulação entre órgãos internacionais para o monitoramento do pleito.

A comissão se comprometeu a fazer uma reunião a cada dois meses para ser atualizada sobre o cenário brasileiro.

Diversos ativistas e políticos relataram já ter sofrido com a violência política.

