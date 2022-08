Otan: 'Finlândia e Suécia ainda não deram passos concretos', diz ministro turco sobre acordos com Ancara

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Ancara ainda não viu medidas concretas tomadas por Suécia e Finlândia em acordos com a Turquia relacionados ao processo de adesão dos países nórdicos à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu.

"A Finlândia e a Suécia ainda não deram passos concretos em relação a acordos com a Turquia", disse Cavusoglu, em entrevista coletiva.

Após o início da operação militar especial russa na Ucrânia, Helsinque e Estocolmo apresentaram pedidos para ingressar na aliança, em maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um primeiro momento, a Turquia foi contra o processo de apreciação das solicitações. Porém, mais tarde, em 29 de junho, Suécia e Finlândia se comprometeram a cumprir exigências de Ancara por meio da assinatura de um memorando de segurança com os tópicos de preocupações turcas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 18 de julho, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que Ancara podia travar o processo de adesão dos países à Otan caso as exigências realmente não fossem cumpridas.

"Repito mais uma vez que, caso as nossas exigências não sejam cumpridas, o processo será congelado. Vemos que especialmente a Suécia não demonstra uma reação adequada", afirmou Erdogan em discurso ao país, conforme noticiou a agência turca Anadolu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o líder turco, "o posicionamento é firmemente manifestado" e "a escolha é dos países nórdicos".

A Rússia iniciou a operação especial, em 24 de fevereiro, com o objetivo de "desmilitarizar" e "desnazificar" a Ucrânia, após pedido de ajuda das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) para combater ataques de tropas ucranianas.

A missão, segundo o Ministério da Defesa russo, tem como alvo apenas a infraestrutura militar da Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, as Forças Armadas da Rússia têm acusado militares ucranianos de usar "métodos terroristas" nos combates, como fazer civis de "escudo humano" e se alojar em construções não militares.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.