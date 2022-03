Otan nega pedido de Zelensky sobre zona de exclusão aérea da Ucrânia e diz que descarta "guerra total" com a Rússia

Secretário da Otan, Jens Stoltenberg afirmou que a zona de exclusão "exigiria um confronto direto com aeronaves russas". Ele descartou uma "guerra total" com os russos edit

247 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou nesta quarta-feira (9) que a decisão da Aliança Atlântica não pode criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, como pediu o presidente Volodmir Zelensky. De acordo com o dirigente, a zona de exclusão "exigiria um confronto direto com aeronaves russas" e a Otan teria de atacar "massivamente" as defesas aéreas russas localizadas na Ucrânia, Rússia e Belarus. Ele descartou uma "guerra total" com os russos.

Stoltenberg participou nesta quarta da Conferência de Ottawa sobre Segurança e Defesa. Os relatos dele foram publicados pela agência EFE.

O secretário disse que, embora a Ucrânia seja um parceiro importante e esteja recebendo apoio da Aliança Atlântica para combater as forças russas, "não é o mesmo que ser membro da Otan".

A Rússia tenta barrar a entrada da Ucrânia na Otan, liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência em algumas regiões da Europa. As tropas russas entraram em solo ucraniano no dia 24 de fevereiro.

Zelensky afirmou que a questão da adesão da Ucrânia à Otan "esfriou", mas tem feito apelo para que os EUA e países da Europa ajudem o governo ucraniano na guerra. Está prevista para esta quinta-feira (10) uma nova rodada de negociações para um cessar-fogo.

Nessa terça-feira (8), o número de deslocados com a guerra superou os 2 milhões, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).

