Países pobres só vão conseguir vacinar 20% da população, enquanto os ricos podem repetir vacinação várias vezes

247 - Enquanto países pobres não conseguiram adquirir doses de vacina contra a Covid-19 suficientes para imunizar sua população na totalidade, as nações mais ricas têm doses suficientes para vacinar seus habitantes várias vezes.

A desigualdade representada globalmente foi revelada a partir de uma análise do jornal The News York Times, feita com base em contratos coletados pela Universidade Duke, Unicef e Airfinity, uma empresa de análise científica.

Nações mais desenvolvidas apostaram em diferentes vacinas que estão em fase de pesquisas e testes, sem saber quais delas seriam aprovadas. Se todas forem, com base nos estoques que adquiriram, a União Europeia poderia vacinar sua população duas vezes, o Reino Unido e os EUA quatro vezes e o Canadá seis vezes, de acordo com o jornal dos EUA.

Os países ricos já garantiram até agora mais da metade das doses das vacinas que estão em testes clínicos e chegarão ao mercado até o fim do ano que vem, enquanto os estoques garantidos até o momento por países pobres asseguram vacinação de até 20% de suas populações.

Em razão dos limites de fabricação, muitos países de baixa renda podem levar até 2024 para obter vacinas suficientes para imunizar totalmente suas populações, reproduz reportagem do Estado de S.Paulo.

