Paris cancela três shows por conta do Coronavírus

247 - A prefeitura de polícia de Paris anunciou em seu Twitter nesta terça, 3, que os shows do rapper Ninho, do grupo Tryo e do cantor M. Pokora, que iriam tocar no AccorHotels Arena de Bercy, foram cancelados por conta da epidemia do Coronavírus.

Isso ocorre após as diretrizes do governo que decidiu pela “anulação de todos os reagrupamentos de mais de 5.000 pessoas em lugar fechado e alguns grandes eventos ao ar livre”.

Recentemente, a Feira do Livro da cidade, que deveria ocorrer este mês, também foi cancelada.