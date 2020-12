Pentágono diz cooperar com Biden e deixa Trump definitivamente sem saída

Da Bloomberg – O Pentágono está "cooperando totalmente" com a equipe de transição do presidente eleito Joe Biden, disse o secretário de Defesa em exercício, Christopher Miller, contestando a reportagem de um jornal de que o governo Trump bloqueou alguns briefings.

As reuniões de transição planejadas para segunda e terça-feira incluem a Agência de Inteligência de Defesa e a Agência de Segurança Nacional, de acordo com um comunicado do Departamento de Defesa. O Washington Post informou na sexta-feira que o governo se recusou a permitir que a equipe de transição de Biden se reunisse com funcionários de agências de inteligência controladas pelo Pentágono, como a DIA e a NSA.

“A acusação de fontes anônimas de que o Departamento de Defesa não tem cumprido seu compromisso de ajudar profissionalmente qualquer uma das equipes de revisão da agência é comprovadamente falsa e evidentemente ofensiva”, disse o Pentágono em comunicado publicado no sábado.

Ele disse que o Pentágono está seguindo "o processo normal" e deu à equipe de transição de Biden acesso a milhares de páginas de documentos, incluindo materiais classificados.

