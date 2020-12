Posição da Rússia a favor da Palestina e do Irã provoca ira de Israel

As afirmações da Rússia de que é o conflito israelense-palestino que cria instabilidade na região, e não o Irã, provocam a ira do regime de Tel Aviv edit

247 - Em entrevista concedida recentemente ao jornal israelense The Jerusalem Post (JP), Anatoly Viktorov, embaixador da Rússia nos territórios ocupados, contradisse as declarações de Israel, garantindo que as atividades do Irã na região não causam problemas.

“A reação israelense foi excessivamente sensível às questões levantadas na entrevista de nosso embaixador em Tel Aviv. A posição apresentada por ele foi repetidamente comunicada a colegas israelenses em vários níveis", disse na sexta-feira (25) a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zajárova, segundo a agência de notícias estatal russa TASS.

Depois de sublinhar que todas as declarações do embaixador russo, citadas na publicação, vão ao encontro da conhecida posição da Rússia no Oriente Médio, Zajárova lembrou que a questão da Palestina é essencial para garantir a paz, pois sem resolvê-la é impossível assegurar a estabilidade duradoura e constante na região, destaca a HispanTV.

O embaixador russo na Palestina ocupada, contradizendo as afirmações de Israel, garante que as atividades do Irã na região não causam problemas.

A este respeito, o diplomata ratificou a vontade da Rússia de prestar todo o apoio possível para alcançar este objetivo, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um dos mediadores internacionais para o Oriente Médio, no chamado Quarteto de Madrid, e como um Estado que sempre apoia relações construtivas com todos os países da região.

Além disso, a Rússia nunca escondeu sua atitude negativa em relação aos ataques aéreos de Israel contra a Síria. “É difícil negar que tais ações desestabilizam ainda mais a já complicada situação regional”, acrescentou o embaixador russo.

