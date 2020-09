Presidente da China destaca promoção do desenvolvimento saudável do setor privado

Xi Jinping enfatizou que é uma tarefa importante unir e orientar as pessoas do setor privado. O Partido Comunista Chinês também atuará para ajudar as empresas privadas a superar dificuldades edit

Xinhua - O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou os esforços para unir as pessoas do setor privado ao redor do Partido Comunista da China (PCC) para melhor promover o desenvolvimento saudável do setor privado.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do PCC e presidente da Comissão Militar Central, fez os comentários em uma instrução sobre o trabalho relacionado.

O setor não público da economia é uma parte importante da economia socialista de mercado e é de grande importância para promover o desenvolvimento saudável do setor e do pessoal envolvido no setor, disse Xi.

Ele enfatizou que é uma tarefa importante unir e orientar as pessoas do setor privado.

A instrução foi transmitida em uma videoconferência realizada em Beijing na quarta-feira, destacando o trabalho da frente única relacionado à economia privada.

Wang Yang, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCC, e chefe do grupo de liderança do Comitê Central do PCC no trabalho da frente única, participou da reunião e fez um discurso.

Wang enfatizou que o pessoal de trabalho da frente única deve permanecer no topo do desenvolvimento e das demandas das empresas privadas, e fazer esforços conjuntos para implementar plenamente as políticas do Comitê Central do PCC para apoiar o setor privado.

Eles também devem ajudar as empresas privadas a superar as dificuldades atuais para aumentar sua confiança em um maior desenvolvimento, assinalou Wang.

Os mecanismos de comunicação e consulta entre o governo e as empresas e para garantir os direitos e interesses das empresas privadas devem ser melhorados, disse Wang, acrescentando que o papel das câmaras de comércio e federações da indústria e do comércio deve ser exercido plenamente.

