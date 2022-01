Presidente da Ucrânia muda o tom e agora critica Casa Branca por destacar risco de guerra na região

Apoie o 247

KIEV (Reuters) - O presidente Volodymyr Zelensky não descartou nesta sexta-feira uma guerra total com a Rússia, mas disse que a Ucrânia não era um Titanic afundando e acusou Washington e a mídia de alimentar o pânico que pesou sobre a economia enquanto "não havia tanques nas ruas".

Ele falou depois que o presidente russo, Vladimir Putin, disse que os Estados Unidos e a Otan não abordaram as principais demandas de segurança do Kremlin no impasse Leste-Oeste sobre a Ucrânia, mas que Moscou estava pronta para continuar conversando.

Falando em uma entrevista coletiva para a mídia estrangeira, Zelensky disse: "Não há tanques nas ruas. Mas a mídia dá a impressão, se não estiver aqui, que temos uma guerra, que temos exército nas ruas... não é o caso. Não precisamos desse pânico."

"Não considero a situação agora mais tensa do que antes", disse ele, mas acrescentou: "Não estou dizendo que uma escalada não seja possível".

Ele disse que a Casa Branca estava cometendo um "erro" ao destacar excessivamente o risco de uma guerra em larga escala, e que essa foi a mensagem que ele deu ao presidente dos EUA, Joe Biden, em seu telefonema na quinta-feira.

