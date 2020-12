Presidente de Cuba diz que socialismo é a única alternativa

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel disse que no contexto de crise mundial e agressões dos Estados Unidos, o socialismo é a única esperança e alternativa edit

247 - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, disse neste sábado (5) que o socialismo é a única esperança e alternativa para seu país, em um contexto marcado pelas agressões geradas pelos Estados Unidos contra a soberania nacional.

Na sua conta oficial no Twitter, o presidente lembrou uma frase do líder histórico da Revolução, Fidel Castro, proferida em um discurso em 5 de dezembro de 1988 em Havana. "O socialismo é e será a esperança, a única esperança, o único caminho dos povos, dos oprimidos, dos explorados, dos saqueados; o socialismo é a única alternativa!"

Cuba é alvo de uma guerra midiática desenvolvida principalmente nas redes sociais e do conhecido 'golpe suave', mecanismo de intervenção externa indireta criado pela Agência Central de Inteligência para mudar o sistema social em países hostilizados pelos Estados Unidos.

O Sindicato dos Jornalistas de Cuba (UPEC) divulgou recentemente um comunicado que indica o chamado Movimento San Isidro como o início de uma fase aguda da batalha de comunicação contra Cuba.

Especificamente, o sindicato se refere à reunião de ativistas no bairro de San Isidro, em Havana, que supostamente realizaram uma greve de fome.Algumas dessas pessoas têm vínculos comprovados com agências e representantes de Washington.

O UPEC especifica no texto que tal confronto nas redes sociais está em sintonia com os manuais de inteligência dos Estados Unidos, nos quais uma das estratégias é gerar pretextos para ativar sanções e justificar aventuras de guerra, informa a Prensa Latina.

A mídia digital privada e os laboratórios de extrema direita da Flórida já culpam o governo cubano por incitar a "guerra civil" e até exigem uma intervenção militar das forças internacionais lideradas pelos EUA, denunciou.

Autoridades cubanas revelaram as relações entre membros do referido movimento e representantes dos Estados Unidos, no que qualificaram de ingerência de Washington nos assuntos internos de Cuba.

O povo e as organizações da sociedade civil rejeitaram as tentativas de impor internacionalmente uma matriz de opinião que distorce a realidade social e cultural em Cuba.

