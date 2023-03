Principal órgão consultivo político da China inicia sessão anual

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Líderes do Partido e do Estado, Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Leji, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Wang Qishan participaram da reunião de abertura da primeira sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), que foi presidida por Wang Huning.

Wang Yang, presidente do 13º Comitê Nacional da CCPPCh, apresentou um relatório de trabalho do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPCh para a sessão.

Destacando que o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) traçou um grande plano para a promoção da revitalização da nação chinesa em todas as frentes através de um caminho chinês para a modernização, Wang Yang pediu à CCPPCh que pratique a democracia popular em todo o processo, promova a unidade entre o povo chinês e faça novas contribuições para a realização das metas e tarefas estabelecidas no 20º Congresso Nacional do PCCh.

"Os últimos cinco anos desde o 19º Congresso Nacional do PCCh foram verdadeiramente extraordinários", elogiou Wang Yang ao discursar aos mais de 2.100 conselheiros políticos nacionais.

A China realizou sua Primeira Meta Centenária de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos dentro do prazo estipulado e garantiu avanços impressionantes na causa do PCCh e da nação, exaltou ele. "A revitalização da nação chinesa está agora em um curso histórico irreversível."

Revisando o trabalho do 13º Comitê Nacional da CCPPCh em seu mandato de cinco anos, Wang Yang observou que o principal órgão consultivo político estudou e implementou completamente o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para a nova era.

O 13º Comitê Nacional da CCPPCh cumpriu seus deveres com foco nas tarefas centrais do PCCh e do país, contribuindo com sabedoria e força para alcançar as duas metas centenárias, acrescentou Wang Yang.

Nos últimos cinco anos, a CCPPCh tem desempenhado plenamente o seu papel na governança nacional como um órgão consultivo especial. Progressos foram feitos na reunião de amplo consenso e força para o povo chinês se esforçar pela revitalização nacional, disse ele.

Sobre o trabalho futuro, Wang Yang sugeriu que os conselheiros políticos desempenhem seus deveres na construção de um país socialista moderno em todos os aspectos e na realização da Segunda Meta Centenária, e conduzam consultas profundas sobre importantes assuntos.

Eles também devem consolidar e desenvolver a mais ampla frente única patriótica possível e mobilizar melhor as pessoas de todos os grupos étnicos e vários setores para se reunirem em torno do PCCh, acrescentou Wang Yang.

Ao todo, 29.323 propostas foram submetidas nos últimos cinco anos. Das 23.818 propostas arquivadas, 99,8% tinham sido tratadas até o fim de fevereiro, de acordo com um relatório sobre propostas.

