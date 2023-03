Prisão entregaria eleição de Trump em 2024 com vitória esmagadora, diz Elon Musk

Apoie o 247

RT - Se o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, for preso na próxima semana, ele vencerá a eleição de 2024 com uma “vitória esmagadora”, twittou o proprietário do Twitter, Elon Musk, no sábado (18), em resposta a um clipe da Fox News discutindo a possibilidade de o ex-presidente ser “algemado” e processado pelo sistema judicial da cidade de Nova York.

“Se isso acontecer, Trump será reeleito com uma vitória esmagadora”, disse Musk no tweet, uma resposta a uma previsão semelhante – embora menos enfática – do advogado canadense @thevivafrei.

A opinião de que esse cenário pode levar a ex-estrela de reality shows de volta à Casa Branca não é incomum e parece ser compartilhada pelo próprio Trump. Ele alertou seus seguidores sobre sua prisão iminente no Truth Social no sábado, instando-os a “protestar, retomar nossa nação!” Seu post destaca que o escritório do promotor distrital de Manhattan está discutindo a segurança para tal eventualidade, talvez sugerindo que as autoridades possam estar cautelosas com a resposta dos seguidores de Trump.

>>> Trump diz que pode ser preso na próxima terça-feira

O indiciamento previsto do ex-presidente no que se espera serem acusações de violação de financiamento de campanha seria o primeiro desse tipo na história dos EUA. Mesmo o ex-presidente Richard Nixon não foi processado depois que renunciou ao cargo após o escândalo Watergate.

O advogado de Trump acusou o promotor Alvin Bragg, o promotor distrital de Manhattan, de ter “armado” o sistema jurídico, aproveitando uma acusação de contravenção que os promotores federais não consideraram digna de acusação em um crime. Se ele for considerado culpado antes de novembro de 2024, isso pode afastá-lo da Casa Branca.

Quando o FBI organizou um ataque noturno à propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, no verão passado, o New York Times expressou preocupação de que as táticas pesadas da agência galvanizariam a base do ex-presidente, com a turbulência eleitoral resultante não apenas permitindo que os republicanos tomassem posse controle do Congresso, mas entregando a Trump a indicação de 2024 em uma bandeja de prata.

Embora os republicanos tenham retomado a Câmara dos Representantes, as eleições intermediárias ficaram aquém da derrota partidária esperada por muitos da direita, com o Senado permanecendo nas mãos dos democratas. Embora o índice de aprovação do atual presidente Joe Biden esteja perto de mínimos recordes, mesmo entre os de seu próprio partido, a maioria das pesquisas que o colocam contra Trump mostram Biden à frente por alguns pontos. Uma prisão poderia facilmente empurrar Trump para o topo, de acordo com Musk e muitos outros.

