Promotores pedem que jurados condenem Steve Bannon, ex-assessor de Trump, por invasão do Capitólio

WASHINGTON (Reuters) - A promotoria pediu nesta sexta-feira aos jurados que condenassem Steve Bannon por desacato ao Congresso por rejeitar uma intimação do painel que investiga o ataque do ano passado ao Capitólio dos Estados Unidos, acusando o ex-assessor presidencial de Donald Trump de desafio ilegal, enquanto o defesa deu a entender que ele foi alvo por razões políticas.

Os advogados de acusação e defesa apresentaram alegações finais ao júri de 12 membros antes das deliberações no julgamento.

Bannon, de 68 anos, se declarou inocente de duas acusações de contravenção depois de desafiar a intimação do comitê seleto da Câmara dos Deputados, liderado pelos democratas, solicitando testemunhos e documentos como parte de sua investigação sobre o tumulto de 6 de janeiro de 2021 por apoiadores de Trump tentando desfazer a derrota nas eleições de 2020.

A promotora Molly Gaston disse aos jurados que o ataque representou um "dia sombrio" para a América.

"Não há nada de político em descobrir por que 6 de janeiro aconteceu e garantir que nunca mais aconteça", disse Gaston.

Bannon, acrescentou Gaston, mostrou desdém pelo Congresso.

"Ele pensou que estava abaixo dele", acrescentou Gaston.

"O réu tomou uma decisão deliberada de não cumprir e isso, senhoras e senhores, é desacato. É um crime", disse Gaston.

Evan Corcoran, um dos advogados de Bannon, disse aos jurados que "não há nenhuma evidência neste caso de que Steve Bannon esteja envolvido" nos eventos de 6 de janeiro.

"A questão é: 'Por quê? Por que Steve Bannon foi escolhido?" Corcoran perguntou ao júri. "Pergunto se isso foi de alguma forma afetado pela política", acrescentou Corcoran.

Corcoran tentou retratar a principal testemunha de acusação, membro do comitê sênior Kristin Amerling, como politicamente motivada. Corcoran também observou que Amerling era membro de um clube do livro ao qual Gaston também pertencia e que os dois já trabalharam juntos no escritório de um congressista democrata.

Amerling testemunhou na quarta-feira que Bannon desrespeitou os dois prazos da intimação, não pediu prorrogações e ofereceu uma justificativa inválida para seu desafio – uma alegação de Trump envolvendo uma doutrina legal chamada privilégio executivo que pode manter certas comunicações presidenciais confidenciais.

"Mesmo se você pensar em retrospectiva que o caminho que Bannon tomou e o caminho que seu advogado tomou... acabou sendo um erro, não foi um crime", disse Corcoran aos jurados.

Os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio e atacaram a polícia em um esforço fracassado para bloquear a certificação formal do Congresso de sua derrota nas eleições de 2020 para o democrata Joe Biden, que Trump afirma falsamente ter sido resultado de fraude eleitoral generalizada. Bannon foi um dos principais conselheiros da campanha presidencial de Trump em 2016, depois atuou em 2017 como seu estrategista-chefe da Casa Branca.

A defesa encerrou seu caso na quinta-feira sem chamar nenhuma testemunha depois que a promotoria descansou na quarta-feira, tendo chamado apenas duas testemunhas ao longo de dois dias.

"Este é um caso simples sobre um homem - aquele homem, Steve Bannon - que não apareceu", disse Gaston aos jurados. "Por que ele não apareceu? Ele não queria fornecer documentos ao comitê de 6 de janeiro. Ele não queria responder suas perguntas. E quando realmente se trata disso, ele não queria reconhecer a autoridade do Congresso ou jogar pelas regras do governo."

"Nosso governo só funciona se as pessoas aparecerem. Só funciona se as pessoas seguirem as regras. E só funciona se as pessoas forem responsabilizadas quando não o fizerem", disse Gaston aos jurados.

Gaston comparou o caso a uma pessoa recebendo uma multa de estacionamento no Distrito de Columbia.

"Ele chega ao carro e há um pedaço de papel rosa sob o limpador de pára-brisa", disse Gaston. "Ele pode ir em frente e cumprir - isto é, pagar - ou se achar que tem uma desculpa, pode dar uma explicação ao escritório de fiscalização de estacionamento. Mas se o governo de DC rejeitar sua desculpa? o fim."

O juiz distrital dos EUA, Carl Nichols, impôs limites aos tipos de argumentos que a defesa poderia fazer durante o julgamento.

Bannon foi impedido de argumentar que acreditava que suas comunicações com Trump estavam sujeitas a uma doutrina legal chamada privilégio executivo, que pode manter certas comunicações presidenciais confidenciais. O juiz também proibiu Bannon de argumentar que ele se baseou no conselho legal de um advogado para se recusar a cumprir.

A principal defesa de Bannon no julgamento foi que ele acreditava que as datas do prazo da intimação eram flexíveis e sujeitas a negociação entre seu advogado e o comitê.

