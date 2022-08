Protestos eclodem em Bangladesh após o aumento de mais de 50% nos preços dos combustíveis (vídeo)

Apoie o 247

RT - O aumento de mais de 50% nos preços dos combustíveis em Bangladesh provocou fortes protestos em todo o país no domingo. Várias organizações sociais, na maioria progressistas e de esquerda, saíram às ruas para expressar sua insatisfação com a decisão, o que também provocou um aumento nos custos do transporte público.

Durante as manifestações no popular setor Shahbagh da capital, Dhaka, houve confrontos entre os ativistas do movimento estudantil e a polícia, enquanto esta última tentava dispersar a multidão. Pelo menos 20 civis foram feridos, assim como vários oficiais uniformizados, noticiou a mídia local.

Os líderes das organizações envolvidas na marcha foram acusados de atacar premeditadamente as forças de segurança com bastões e tijolos, e de dificultar suas tentativas de evitar danos e tumultos. No entanto, alguns participantes acusaram os oficiais de iniciar o assédio quando as manifestações prosseguiam pacificamente.

Os protestos em outras cidades da nação do sul da Ásia continuaram na segunda-feira e espera-se que continuem nos próximos dias. Os líderes sociais estão exigindo não apenas a retirada imediata da sobretaxa de combustível, mas também punição para os policiais que agrediram estudantes em Dhaka.

O aumento de 51,7% nos preços da gasolina e 42,5% no diesel e parafina, o maior aumento na história de Bangladesh, foi anunciado pelo governo na sexta-feira, após o que milhares de pessoas se reuniram nos postos de gasolina para estocar. Diante deste caos, vários postos de gasolina em diferentes áreas de Dhaka suspenderam as operações naquele dia e informaram que só retomariam as vendas após a meia-noite, quando os novos preços entraram em vigor.

De acordo com o Ministério de Energia de Bangladesh, o aumento era inevitável dadas as condições do mercado global, o que havia causado à empresa estatal Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) milhões de perdas nos últimos seis meses. Além da crise energética do país, sua taxa de inflação ultrapassou 6% durante nove meses consecutivos, com um valor anual no mês passado de 7,48% que dificultou a vida diária das famílias pobres e de baixa renda, relata a Reuters.

A economia do país tem sido uma das que mais cresce no mundo há anos. Entretanto, o aumento dos preços da energia e dos alimentos devido ao conflito na Ucrânia levou a um aumento dos custos de suas importações, forçando as autoridades a buscar empréstimos de agências globais, incluindo o Fundo Monetário Internacional.

