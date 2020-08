Protestos tomam Kenosha pela segunda noite após policiais atirarem em homem negro pelas costas

Protestos tomaram a cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin, centro-oeste dos EUA, pela segunda noite após episódio em que o homem negro Blake Jacob foi baleado 7 vezes pelas costas por policiais brancos. Os manifestantes agiram de forma pacífica, mas foram reprimidos com balas de borracha e bombas de gás edit

247 – A cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin, centro-oeste dos EUA, foi tomada por uma segunda onda de protestos na noite de segunda-feira (24) após episódio em que o homem negro Blake Jacob foi baleado 7 vezes pelas costas por agentes policiais brancos. Blake não apresentou qualquer ameaça. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Os protestos começaram de forma pacífica. No entanto, os manifestantes foram confrontados por policiais e agentes federais enviados para a cidade com bombas de gás e balas de borracha. Ao menos uma pessoa ficou ferida. Prédios públicos, lojas e veículos foram incendiados, acrescenta a reportagem.

Kenosha é uma cidade de 100 mil habitantes, com 12% de negros e 67% de brancos, segundo dados do censo dos EUA.

O governador do estado de Wisconsin, Tony Evers (democrata), pediu ajuda da Guarda Nacional no domingo (23). Ele condenou o uso excessivo da força pelos agentes e solicitou uma sessão especial do Legislativo para avaliar mudanças na polícia. "Nós devemos oferecer nossa empatia. Devemos olhar para o trauma, o medo e a exaustão de ser negro em nosso estado e em nosso país", afirmou.

