PT e Psol celebram aprovação do aborto na Argentina e dizem estar acesa a chama feminista

Da revista Fórum – O Partido dos Trabalhadores (PT), a partir do movimento Elas por Elas, lançou uma nota na tarde desta quarta-feira (30) celebrando a aprovação do projeto de lei da interrupção voluntária da gravidez na Argentina. A legenda considerou o resultado como histórico e uma garantia da “autonomia das mulheres diante dos seus corpos”.

“O movimento feminista, através da Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Seguro, Legal e Gratuito, teve papel fundamental nessa conquista. O tema foi abordado pela primeira vez no congresso em 2018. Desde lá a campanha se empenhou em fazer o debate com a sociedade civil e na esfera pública”, diz trecho da nota do PT.

A secretária nacional de mulheres, Anne Moura, afirmou que “essa vitória faz parte da luta internacional das mulheres para a garantia do aborto legal, seguro e gratuito”. “Nossas hermanas acendem a chama feminista na América Latina”, afirmou.

O partido destacou que a lei foi aprovada junto do “Plano dos mil dias”, que tem como objetivo garantir a atenção integral a gestantes em situação de vulnerabilidade social que desejem manter a gravidez.

O PSOL usou as redes sociais para celebrar o resultado, logo pela manhã. “Histórico! Argentina aprovou o direito ao aborto, legalizando a interrupção até a 14ª semana de gestação. No Brasil, seguimos na luta para que mulheres pobres não morram em clínicas clandestinas por não ter direito de decidir sobre seu próprio corpo. Parabéns, hermanas!”, diz mensagem publicada no perfil oficial do partido.

Leia a íntegra na Fórum

O conhecimento liberta. Saiba mais