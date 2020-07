Público nos estádios de futebol deve ser liberado em setembro na Itália

247 - O retorno do público aos estádios de futebol deve ser liberado na Itália ainda em setembro, no começo da próxima temporada do principal campeonato da modalidade. O ministro do Esporte Vincenzo Spadafora disse, na manhã desta sexta-feira (24), que a situação da Covid-19 no país está controlada. A liberação deve ser feita com a capacidade reduzida. A informação é do jornal O Globo.

"Se a curva epidemiológica permitir, os fãs pode voltar aos estádios em setembro. Claro que não poderemos lotar os estádios como fazíamos antes, mas nós respeitaremos uma série de medidas que estão sendo estudadas no momento", disse Spadafora durante entrevista concedida à "Rádio RAI".

Após três meses de paralisação, as duas divisões da liga italiana devem retornar em junho deste ano. Todos os jogos têm sido disputados com portões fechados, como em todos os outros campeonatos de futebol de destaque na Europa, acrescenta a reportagem.

