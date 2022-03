Putin proíbe venda de matéria-prima em resposta a boicote do petróleo russo por Biden

Apoie o 247

Metrópoles - O Kremlin, sede do governo russo, reagiu ao boicote norte-americano ao petróleo produzido no país. A mando do presidente Vladimir Putin, em até dois dias será divulgada um lista de matérias-primas que terão a venda proibida ou limitada.

O anúncio de Moscou ocorre horas após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proibir a compra de petróleo russo no país.

Segundo a agência russa de notícias Interfax, Putin “assinou um decreto que restringe a importação e exportação de bens e matérias-primas para garantir a segurança da Federação Russa.” Os produtos ainda não foram detalhados pelo governo russo.

