Putin promete proteger ex-aliados soviéticos: "não permitiremos revoluções coloridas"

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, na esteira dos acontecimentos no Cazaquistão, prometeu proteger o país e seus ex-aliados soviéticos de quaisquer esforços externos para desestabilizar seus governos com protestos públicos, informa a Bloomberg nesta segunda-feira (10)

"Não permitiremos que ninguém perturbe a situação em nossas casas e não permitiremos que cenários das chamadas revoluções coloridas ocorram", disse Putin em videoconferência com líderes da Organização do Tratado de Segurança Coletiva de seis nações transmitida pela televisão.

"Claro, entendemos que os eventos no Cazaquistão não são os primeiros e estarão longe de ser a última tentativa de intervir nos assuntos internos de nossos estados", afirmou o presidente russo, apontando ainda que alguns dos manifestantes do Cazaquistão foram treinados em campos fora do país.

