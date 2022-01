Blinken diz que Putin quer restaurar a União Soviética – e que isso seria "inaceitável"

Apoie o 247

ICL

Do site RT – O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que a Rússia está de olho na restauração da União Soviética, o que é, em sua opinião, "inaceitável" e deve ser abortado. Em uma entrevista à CNN no domingo, Blinken foi questionado se concordava com o ex-secretário de defesa Leon Panetta, que uma vez disse que o presidente russo Vladimir Putin foi movido pelo desejo de restaurar a antiga URSS.

“Acho que está certo, acho que esse é um dos objetivos do presidente Putin, e é executar uma esfera de influência sobre os países que antes faziam parte da União Soviética”, respondeu Blinken.

Ele prosseguiu dizendo que os EUA consideravam tal desejo “inaceitável”, pois um mundo de esferas de influência era uma “receita para instabilidade, uma receita para conflito, uma receita que levou a guerras mundiais”.

PUBLICIDADE