Questionado por jornalista sobre ausência na COP26, Bolsonaro responde: "não te devo satisfação" (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Durante passeio em Roma, na Itália, Jair Bolsonaro foi perguntado pelo jornalista Jamil Chade, colunista do UOL, sobre o motivo de sua ausência na COP26, evento que reúne 130 líderes mundiais e discute políticas públicas para frear as mudanças climáticas no planeta.

Respeitosamente indagado, Bolsonaro devolveu com sua habitual truculência. "Presidente, por que o senhor vai para a COP26?", perguntou Chade. E Bolsonaro respondeu: "não te devo satisfação, rapaz".

"O senhor deve satisfação ao Brasil", rebateu o jornalista.

PUBLICIDADE

O episódio acontece após a equipe de segurança presidencial ter agredido fisicamente jornalistas que cobrem a agenda internacional de Bolsonaro.

Assista:

PUBLICIDADE

COP26 começando. 130 líderes mundiais tentando definir o rumo do planeta.



Eu tentei saber por qual motivo o presidente do país onde está a Amazonia optou por não ir e fazer uma programação turística no norte da Itália.



Abaixo o vídeo: https://t.co/I1yJW9Truj — Jamil Chade (@JamilChade) November 1, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE