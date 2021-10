Repórter da Globo levou soco no estômago após questionar Bolsonaro sobre ausência de agenda no G20

O relato do jornalista Leonardo Monteiro mostra que a agressão por parte de seguranças de Jair Bolsonaro aconteceu após ter sido questionado sobre isolamento e agenda vazia durante reunião do G20 em Roma,. na Itália edit

247 - "Ao perguntar o motivo de o presidente não ter participado de alguns eventos do G20 com outros líderes, o correspondente da Globo, Leonardo Monteiro, recebeu um soco no estômago e foi empurrado com violência por um segurança", denuncia reportagem da Globo sobre a agressão a jornalistas em Roma, na Itália.

O relato do jornalista, publicado na reportagem do G1, evidencia as razões da agressão aos profissionais da mídia que aconteceu durante passeio de Bolsonaro pelas ruas de Roma, em que jornalistas foram empurrados e agredidos pelos seguranças que o acompanhavam.

"O comportamento é de capanga de ditador, e os casos de agressão são ao menos três (um segurança roubou o celular do Jamil Chade e jogou longe também, e uma repórter foi intimidada mais cedo). Foi tudo de caso pensado e com ordem de cima", destaca o cientista político Leonardo Rossatto, em sua página nas redes sociais.

O relato do correspondente da Globo, Leonardo Monteiro, reforça o que diz o cientista político. O jornalista pergunta: “Presidente, presidente. O cara tá empurrando, gente. Presidente, por que o senhor não foi de manhã no encontro do G20?”

Bolsonaro responde : “É a Globo? Você não tem vergonha na cara...”

Leonardo reafirma o questionamento e diz: “Oi, presidente, por que o senhor não foi de manhã nos eventos do G20?”

Bolsonaro continua: “Vocês não têm vergonha na cara, rapaz". Leonardo foi empurrado novamente e leva um soco no estômago e reage: “Ei, ei, ei... o que é isso, tá maluco?”

A reportagem é um absurdo. O comportamento é de capanga de ditador, e os casos de agressão são ao menos três (um segurança roubou o celular do Jamil Chade e jogou longe também, e uma repórter foi intimidada mais cedo). Foi tudo de caso pensado e com ordem de cima — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) October 31, 2021





Violência da polícia italiana e brasileira contra os jornalistas que acompanham Bolsonaro pelas ruas de Roma. Equipes agredidas, meu celular levado por um dos policiais e muita confusão. pic.twitter.com/edYo7Xb1WV — Jamil Chade (@JamilChade) October 31, 2021

