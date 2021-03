Rafael Correa diz que a verdade prevaleceu sobre juízes corruptos: viva Lula!

Ex-presidente do Equador, Rafael Correa comemorou em suas redes sociais a anulação das sentenças arbitrárias expedidas contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato edit

247 - O ex-presidente do Equador Rafael Correa comemorou em suas redes sociais a anulação das sentenças arbitrárias expedidas contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato, na decisão monocrática expedida pelo ministro Edson Fachin, do STF.

“Oligarquia latino-americana, imprensa e juízes corruptos: Você entende que nunca será capaz de lutar contra a força da verdade e da integridade?Viva Lula! Viva o Brasil! Viva a Grande Pátria!”, disse o ex-presidente.

