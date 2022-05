Receita do petróleo da Rússia dispara apesar das sanções

O país ganhou cerca de US $ 20 bilhões por mês com as exportações de petróleo este ano edit

RT - A receita de exportação de petróleo da Rússia aumentou cerca de 50% desde o início de 2022, informa a Bloomberg, citando dados da Agência Internacional de Energia (AIE). De acordo com o relatório mensal de mercado da agência, Moscou ganhou cerca de US$ 20 bilhões por mês este ano com as vendas de petróleo bruto e produtos relacionados ao petróleo.

O crescimento dos lucros veio apesar das sanções ocidentais sobre a operação militar da Rússia na Ucrânia. Como parte dessas penalidades, os EUA proibiram todas as importações de petróleo russo, a UE e o Reino Unido anunciaram planos de eliminar todas as compras de petróleo russo até o final do ano e gigantes internacionais do petróleo como Shell e TotalEnergies prometeram parar de comprar petróleo do país.

No entanto, de acordo com a AIE, os embarques russos só aumentaram – cerca de 620.000 barris por dia em comparação com março para 8,1 milhões em abril, retornando à média antes da crise na Ucrânia e das sanções que se seguiram. Devido ao aumento da demanda, mais remessas foram direcionadas para a Ásia, com China e Índia reivindicando suprimentos que antes eram destinados a outros lugares, segundo a agência. Além disso, a UE, apesar de sua posição, até agora continua sendo o maior mercado para o combustível russo, com 43% das exportações de petróleo do país indo para o bloco em abril, disse a AIE.

Segundo a agência, os mercados globais de energia, já apertados devido à incerteza sobre o petróleo russo, podem enfrentar mais ventos contrários, com a combinação de um embargo europeu ao petróleo russo e uma recuperação da demanda da China à medida que os bloqueios do Covid-19 são suspensos. A agência estima que a oferta global, que já caiu cerca de 1 milhão de barris por dia no mês passado, pode perder três vezes mais no segundo semestre do ano.

