TASS - Os residentes das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (DPR e LPR), bem como os territórios libertados das regiões de Kherson e Zaporíjia, terão a palavra final nos referendos sobre a adesão à Rússia nesta terça-feira (27).

27 de setembro é o último dia de votação e o único em que esta será feita em assembleias. Durante os quatro dias anteriores, os votos foram coletados pela comissão eleitoral de campo.

A questão da realização imediata dos referendos foi levantada na semana passada pelas câmaras públicas da DPR e da LPR. Na terça-feira passada, moradores das regiões de Zaporíjia e Kherson aderiram à iniciativa, pois organizações públicas locais apresentaram solicitações semelhantes às suas autoridades. O decreto de Yegeny Balitsky, chefe da administração militar-civil da região de Zaporíjia, foi publicado em seu canal do Telegram. O decreto do chefe da administração militar-civil regional de Kherson, Vladimir Saldo, também entrou em vigor, disse a administração regional à TASS.

Os referendos em todas as quatro regiões sobre a questão foram declarados válidos com o comparecimento de pelo menos 50% dos eleitores. Na noite de segunda-feira, a participação dos eleitores era de 86,89% na DPR, 83,61% na LPR, 63,58% na região de Kherson e 66,43% na região de Zaporíjia.

Referendos sob fogo da Ucrânia

O prefeito de Donetsk, Alexey Kulemzin, afirmou na segunda-feira que as forças ucranianas estavam aterrorizando civis em Donetsk, com 115 ataques ucranianos relatados na cidade nos primeiros três dias do referendo. "Houve 115 ataques na cidade de Donetsk nos últimos três dias", disse ele ao canal de televisão Rossiya-24 na segunda-feira. Segundo ele, esses atos de terror realizados por militantes ucranianos contra cidadãos tornaram-se mundanos. Cinco dos nove distritos da cidade estão atualmente sob ataque do exército ucraniano, acrescentou o prefeito.

Observadores

Todas as quatro regiões declararam seu compromisso com a máxima transparência e legitimidade, estando abertas ao monitoramento por observadores internacionais.

A presidente da Comissão Eleitoral Central (CEC) da LPR, Yelena Kravchenko, anunciou na semana passada que a CEC estava recebendo e "considerando" pedidos de observadores estrangeiros, embora ela não nomeasse seus países. Segundo o responsável eleitoral, os observadores estrangeiros e os observadores representantes da Câmara Cívica estarão presentes nas assembleias de voto e fora delas nos dias de votação.

A presidente da comissão eleitoral da região de Kherson, Marina Zakharova, disse que os convites foram enviados "para um grande número de países".

A CEC russa enviou seus próprios observadores para monitorar os referendos. A Duma do Estado (a câmara baixa do parlamento) disse que os membros de todas as facções parlamentares receberão convites para participar do monitoramento da votação.

Observador internacional brasileiro do referendo na região de Zaporíjia o colunista do Portal Vermelho Henrique Domingues observou o alto nível de organização da votação e a ausência de pressão sobre os moradores locais. De acordo com Domingues, monitores internacionais visitaram vários postos de votação nos últimos quatro dias. "Vimos como o referendo foi bem organizado; as pessoas que trabalham neste referendo estão muito bem preparadas e levam esse trabalho muito a sério", disse Domingues à TASS.

Esperança de segurança e desenvolvimento

Os moradores de Donbass esperam que a adesão à Rússia lhes traga segurança, paz e desenvolvimento, disse o líder do DPR, Denis Pushilin, no início do mês. O chefe da República Popular de Lugansk (LPR), Leonid Pasechnik, disse que o povo da República estava ansioso pelo referendo desde que o conflito eclodiu na região em 2014. "É o sonho que compartilhamos, tem sido nosso futuro comum. E agora está prestes a ser colocado em prática", afirmou o líder da LPR.

Enquanto isso, o chefe da administração militar-civil da região de Zaporíjia, Yevgeny Balitsky, descreveu o referendo em sua região como um "mero tecnicismo", já que seus moradores já se consideram parte da Rússia.

De acordo com uma pesquisa por telefone realizada pelo Instituto de Marketing Social (Insomar) em 19 de setembro entre 4.000 entrevistados, cerca de 80% dos residentes da região de Zaporíjia e Kherson, 90% dos residentes da LPR e 91% dos residentes da DPR apoiam a adesão à Rússia.

Em 21 de setembro de 2022, em um discurso televisionado à nação, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia apoiaria as decisões tomadas nos referendos pelos moradores de Donbass e das regiões de Zaporíjia e Kherson. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse à Newsweek que as quatro regiões têm o direito de exercer seu direito à autodeterminação de acordo com a Carta da ONU e Moscou respeitará sua escolha.

A Ucrânia e os países ocidentais afirmaram que não reconheceriam os resultados dos referendos,

