247, com Donetsk News Agency - A República Popular de Donetsk (RPD) considerará a questão de ingressar na Federação Russa após a liberação completa de seu território, disse o chefe da RPD, Denis Pushilin, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 29.



“Quanto a ingressar na Federação Russa, quanto a esse desejo e motivação, eles são óbvios desde 2014 -- o desejo de estar na Rússia”, disse Pushilin. “No entanto, a principal tarefa hoje é recuperar as fronteiras constitucionais da República. Então, vamos nos decidir”.



A Rússia reconheceu a independência das Repúblicas do Donbass (RPD e República Popular de Lugansk) em 21 de fevereiro. A operação militar especial destinada à desmilitarização e desnazificação da Ucrânia começou três dias depois. As forças armadas das Repúblicas lançaram a libertação de seus territórios até suas fronteiras constitucionais, ou seja, as antigas fronteiras administrativas das regiões de Donetsk e Lugansk em 2014, ano em que a guerra no Donbass começou.

