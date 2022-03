Resolução que condena "agressão russa" não se traduz em apoio a sanções indiscriminadas, diz embaixador do Brasil na ONU

Apoie o 247

ICL

247, com Reuters - O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, reafirmou nesta quarta-feira, 2, a posição do país a favor de um cessar-fogo imediato na Ucrânia, mas disse que a aplicação indiscriminada de sanções à Rússia não leva à reconstrução do diálogo.



Ele fez sua declaração minutos depois que a Assembleia Geral da ONU votou para repreender a Rússia pela ação militar na Ucrânia e exigiu que Moscou parasse de lutar e retirasse suas forças militares.

>>> Com voto do Brasil, Assembleia Geral da ONU aprova resolução que condena "agressão russa" na Ucrânia

"A resolução não pode ser vista como algo que permite a aplicação indiscriminada de sanções. Essas iniciativas não levam à reconstrução de um diálogo diplomático e traz consequências que vão além da situação atual", disse.



Na terça-feira, 1, o presidente Jair Bolsonaro, que visitou o presidente russo Vladimir Putin em Moscou antes da ação militar, disse que o Brasil permanecerá neutro no conflito, citando fertilizantes russos que são cruciais para o gigante setor de agronegócio do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE