Rússia alerta que armas ocidentais enviadas à Ucrânia serão tratadas como 'alvos militares legítimos'

Metrópoles - O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, chamou atenção para a transferência de armas por partes de outros países à Ucrânia. O “recado”, na verdade, era uma aviso direto aos Estados Unidos.

Segundo Ryabkov, a Rússia vai tratar os armamentos ocidentais que chegarem para os ucranianos como alvos militares legítimos.

“Avisamos [os EUA] das consequências da transferência insana para a Ucrânia de armas como sistemas antiaéreos móveis, mísseis antitanque e assim por diante”, afirmou Ryabkov, em declaração citada no Twitter de Max Seddon, chefe do escritório do Financial Times em Moscou.

