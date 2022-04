Rússia atinge pontes e ferrovias para reduzir fornecimento de armas ocidentais, diz Ucrânia

Apoie o 247

247 - As forças russas bombardeiam pontos estratégicos na Ucrânia, como pontes e ferrovias, com o objetivo de reduzir o fornecimento de armas ocidentais, afirmou um assessor do ministério ucraniano do Interior nesta terça-feira, 26.

A declaração veio após a destruição de uma ponte parte de uma rota transfronteiriça com a Romênia, sobre o estuário do rio Dniestre, conforme relato do diretor da empresa ferroviária ucraniana, Oleksandre Kamychin. O bombardeio não deixou vítimas.

"O inimigo causou danos importantes à infraestrutura da ponte e a restauração levará um tempo considerável", disse o ministério de Transportes no Telegram.

"A Rússia destrói as infraestruturas de transportes ucranianos, como pontes e ferrovias, para diminuir o fornecimento de armas por nossos aliados", tuitou Anton Gerashchenko, conselheiro do ministério do Interior.

