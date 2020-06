Rússia começa a testar em humanos vacina contra a Covid-19

Os testes durarão aproximadamente um mês e meio e a vacinação será realizada em duas etapas, com intervalo de 21 dias edit

247 - O Ministério da Defesa da Rússia e o Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamalei estão iniciando testes em humanos com uma vacina contra a Covid-19.

"Em um futuro próximo, após completar um isolamento de duas semanas, o primeiro grupo de voluntários será vacinado. O objetivo principal é verificar a segurança e a tolerabilidade dos componentes da vacina", informou o Ministério da Defesa.

Anteriormente, o Ministério da Saúde emitia uma permissão para a realização de ensaios clínicos e concordava com os parâmetros quantitativos e qualitativos para uma amostra de voluntários.

No início de junho, o departamento militar russo informou que dois grupos de voluntários haviam sido selecionados para ensaios clínicos, um consistindo em militares e outros civis. Segundo o ministério, o primeiro grupo é composto por 50 pessoas, 10 delas profissionais de saúde.

Nesta terça-feira, o diretor do Centro Gamalei, Alexánder Guíntsburg, indicou que os ensaios clínicos da vacina continuarão por cerca de um mês e meio. Os voluntários permanecerão no hospital por 28 dias e a vacinação será realizada em duas etapas, com intervalo de 21 dias, informa Russia Today.

