Rússia comemora 60 anos do voo de Gagarin ao cosmos

247 - A Rússia comemora 60 anos do voo de Yuri Gagarin ao cosmos, uma façanha do programa espacial da União Soviética.

Em 12 de abril de 1961, às 09h07, hora local, Gagarin partiu do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo da espaçonave Vostok-1, em uma viagem de 108 minutos - uma volta ao redor da Terra. Que o tornou o primeiro humano a vá para o espaço, informa a Prensa Latina.

Para comemorar a data, as escolas organizam o chamado Festival da Cosmonáutica, enquanto russos de todas as idades colocam flores diante dos monumentos existentes no país em homenagem ao protagonista do feito e da conquista científica.

A imprensa e os canais de televisão também dedicam espaços à figura do cosmonauta, que se tornou um herói popular de muitos russos por sua simplicidade e origens humildes, segundo historiadores.

Filho de um carpinteiro e de uma camponesa que sofreu a ocupação nazista, Gagarin formou-se em fundição e metalúrgico e depois treinou como piloto militar, quando foi selecionado entre milhares de candidatos para seguir o treinamento de cosmonauta.

Seis décadas após a epopéia do cosmos e desde sua morte em um acidente de avião em 27 de março de 1968, na Rússia a imagem ou seu nome aparecem em ruas, praças, lembranças, supermercados, ou é uma tatuagem no corpo de não um poucos de seus seguidores.

Para a ocasião, o Ministério da Defesa desclassificou arquivos pessoais, incluindo documentos e fotos dos primeiros cosmonautas soviéticos, que publicou em sua página .

A espaçonave Soyuz MS-18, que voou na última sexta-feira para a Estação Espacial Internacional com três cosmonautas a bordo em homenagem ao aniversário, foi batizada com seu nome, e sua imagem e a inscrição Ano de Gagarin 1961- gravada em seu chassi.

As Nações Unidas estabeleceram 12 de abril como o Dia Internacional do Voo Espacial Tripulado, em memória da façanha do jovem de 27 anos, 'um evento histórico que abriu caminho para a exploração do espaço em benefício de toda a humanidade', diz a resolução da ONU.

