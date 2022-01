Rússia deflagra operação contra grupo hacker REvil, supostamente responsável por ataque à JBS

Operação do Serviço Federal de Segurança da Rússia foi realizada após solicitação de órgãos dos EUA edit

Sputnik - A atividade do grupo de hackers REvil, que realizava roubo de dinheiro por meio de malware, foi impedida na Federação da Rússia, informou o Serviço Federal de Segurança da Rússia.

"Foi determinada a composição total da comunidade criminosa REvil e o envolvimento de seus membros no movimento ilegal de dinheiro para pagamentos", diz o comunicado do serviço.

Nota-se que os órgãos competentes dos EUA informaram Moscou sobre o líder do grupo e seu envolvimento na invasão de recursos informáticos de empresas estrangeiras.

Em resultado da operação do serviço russo, dos 14 membros do grupo hacker REvil foram confiscados mais de 426 milhões de rublos, 600 mil dólares, 500 mil euros, bem como equipamento informático, carteiras de criptomoedas utilizadas para crimes e 20 carros de luxo comprados com dinheiro roubado, segundo o comunicado.

A operação de busca foi organizada com base em uma solicitação dos órgãos norte-americanos, que informaram sobre o líder do grupo criminoso e "seu envolvimento na invasão de recursos informáticos de empresas estrangeiras de alta tecnologia por meio da introdução de malware, encriptação da informação e chantagem exigindo dinheiro pela sua desencriptação".

Na sequência das ações dos serviços russos, o grupo criminoso deixou de existir. "Os representantes dos órgãos competentes norte-americanos foram informados sobre os resultados da operação", acrescenta o comunicado.

Todos os sites associados ao grupo hacker REvil estão supostamente fora do ar

Em julho de 2021, a grande empresa Kaseya dos EUA foi alvo de ataques em massa através de ransomware, tal como centenas de negócios em todo o mundo, inclusive a JBS, a maior produtora global de carne. Foi relatado que o grupo de hackers REvil foi o responsável pelos ataques.

Segundo cálculos da empresa de cibersegurança Huntress, os ataques afetaram mais de um milhar de companhias, enquanto posteriormente a Kaseya avaliou em 1,5 mil o número de negócios afetados em todo o mundo.

Porém, o presidente norte-americano, Joe Biden, disse não ter certeza de que por trás dos ataques não estaria a Rússia, enquanto a Casa Branca afirmou que realizaria consultas com Moscou a respeito dos ataques de ransomware.

Posteriormente as mídias, citando especialistas em cibersegurança, informaram que todos os sites ligados ao grupo REvil ficaram indisponíveis sem quaisquer explicações. Em setembro, as autoridades americanas apresentaram acusações sobre a extorsão de milhões de dólares aos cidadãos russo Yevgeny Polyanin e ucraniano Yaroslav Vasinsky, considerados pelos EUA como membros da REvil.

