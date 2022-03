Rússia deve ser ouvida para construir nova arquitetura de segurança, diz Turquia

Apoie o 247

TASS - Os argumentos de Moscou devem ser ouvidos como parte de uma nova arquitetura de segurança estabelecida entre a Rússia e o bloco ocidental, disse Ibrahim Kalin, conselheiro-chefe e porta-voz do presidente Recep Tayyip Erdogan da Turquia, em entrevista ao The New York Times publicada no sábado.



Segundo ele, "o caso russo deve ser ouvido, porque depois desta guerra, terá que haver uma nova arquitetura de segurança estabelecida entre a Rússia e o bloco ocidental"



"Não podemos permitir outra Guerra Fria -- será ruim para todos e caro para todo o sistema político e financeiro internacional", disse Kalin, citado pelo jornal.



"Cada decisão que tomarmos, cada passo que dermos agora em relação à Rússia, militarmente, politicamente, economicamente e de outra forma, terá um impacto nesta nova arquitetura de segurança", acrescentou.



O presidente russo, Vladimir Putin, disse em 24 de fevereiro que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, tomou a decisão de realizar uma operação militar especial na Ucrânia, enfatizando que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos. Os países ocidentais responderam às ações das autoridades russas aplicando sanções contra pessoas físicas e jurídicas.

