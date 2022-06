Rússia diz que UE gera 'monopolização geopolítica' para conter Rússia com candidatura de Ucrânia e Moldávia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Para chancelaria russa, bloco europeu promove uma linha para "captura geopolítica" no espaço da Comunidade de Estados Independentes (CEI), e alerta sobre consequências negativas que o status de candidatos da Ucrânia e Moldávia ao bloco podem gerar.

Ao conceder à Ucrânia e à Moldávia o estatuto de países candidatos à União Europeia, Bruxelas pretende monopolizar territórios no espaço da CEI para conter a Rússia, declarou Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo nesta sexta-feira (24).

"Ao decidir conceder o status de países candidatos à Ucrânia e à Moldávia, a UE, de fato, confirmou que mantém a linha para a captura geopolítica ativa no espaço da CEI e seu uso para 'conter' a Rússia", afirmou a autoridade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zakharova também alertou para "consequências negativas" da decisão de Bruxelas sobre Kiev e Chisinau.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo, a representante afirmou que a abordagem agressiva do bloco europeu de "expansão desenfreada", carrega potencial para o surgimento de novas e mais profundas linhas de divisão e crises.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Uma abordagem tão agressiva da UE obviamente traz o potencial para o surgimento de novas e mais profundas linhas de divisão e crises na Europa como um todo. Tal política de Bruxelas não tem nada a ver com as necessidades reais dos habitantes da Ucrânia e os países do bloco", afirmou.

Na visão da diplomata, "a UE 'investe' ainda mais na continuação das hostilidades na Ucrânia, que – já com o seu novo estatuto de país candidato ao bloco – vai redobrar as suas exigências na próxima cúpula da OTAN que terá lugar em Madrid entre 28 e 30 de junho, que sejam aumentados os suprimentos de armas e equipamentos militares", ponderou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE