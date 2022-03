Rússia diz ter provas da influência monetária do filho de Biden em pesquisa de patógenos na Ucrânia

Apoie o 247

247 com Sputnik - Nesta quinta-feira (31), o Ministério da Defesa da Rússia publicou o que seriam e-mails entre Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, e funcionários do Escritório de Redução de Ameaças do Departamento de Defesa (DTRA, na sigla em inglês), bem como contratados do Pentágono na Ucrânia.

Segundo o porta-voz da Defesa russa, Igor Kirillov, os e-mails sugerem que o filho do presidente teria tido papel-chave na arrecadação de fundos para empreiteiros americanos das multinacionais Black and Veach e Metabiota, permitindo que as empresas se envolvessem em estudos de patógenos no território da Ucrânia.

"Então, em uma das correspondências, o vice-presidente da Metabiota observa que as atividades da empresa terão como objetivo garantir [...] 'a independência cultural e econômica da Ucrânia da Rússia' [...], o que é bastante estranho para uma empresa de biotecnologia", disse Kirillov, acrescentando que a participação dos laboratórios biológicos de Kiev no trabalho encomendado pelo departamento militar dos EUA teria sido confirmada.

Sendo assim, ficaria comprovado que os objetivos do Pentágono na Ucrânia estão longe de serem científicos, destacou o porta-voz, adicionando que o fechamento de cinco laboratórios biológicos em Kiev é um resultado importante da operação militar russa no país.

"Um resultado importante da operação especial das Forças Armadas russas foi a cessação das atividades de cinco laboratórios biológicos de Kiev, nos quais foram realizados trabalhos com patógenos de antraz, tularemia, brucelose, cólera, leptospirose e peste suína africana", afirmou Kirillov.

