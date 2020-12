Rússia é banida da Olimpíada de Tóquio e da Copa de 2022

Sputnik - A Corte Arbitral do Esporte (CAS), com sede em Genebra, na Suíça, decidiu nesta quinta-feira (17) que a Rússia está banida das competições esportivas internacionais pelos próximos dois anos.

Com a decisão, a Rússia não poderá usar sua bandeira, seu nome e seu hinos nas Olimpíadas de Tóquio no ano que vem, nas Olimpíadas de Inverno em Pequim no ano de 2022, e também na Copa do Mundo de futebol de 2022 no Qatar.

Atletas e times russos, desde que confirmados que não estão envolvidos no suposto esquema de dopagem, vão poder competir nos eventos, mas não poderão usar os seus uniformes e bandeiras.

