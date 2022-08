Rússia pede que governo de Kosovo pare provocações e respeite os direitos dos sérvios

O alvo dos ataques do governo de Kosovo, com apoio dos EUA e União Europeia, é a Sérvia edit

TASS - A Rússia pede que o governo de Kosovo e os Estados Unidos e a União Europeia, que o apoiam, parem com as provocações e observem os direitos dos sérvios em Kosovo, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, neste domingo (31).

"Pedimos que Pristina e os Estados Unidos e a União Europeia a apoiam para parar a provocação e observar os direitos dos sérvios em Kosovo", disse ela.

De acordo com Zakharova, a decisão de Pristina "de começar a usar 'regras' discriminatórias infundadas sobre a mudança obrigatória de documentos de identificação e placas de carros dos sérvios locais a partir de 1º de agosto é mais um passo para expulsar a população sérvia de Kosovo, para espremer instituições do sérvios do Kosovo, que defendem os direitos dos sérvios étnicos da arbitrariedade dos radicais de Pristina liderados pelo 'primeiro-ministro' Albin Kurti."

"Os líderes kosovares sabem que os sérvios não ficarão indiferentes quando se trata de um ataque direto à sua liberdade e procuram deliberadamente agravar a situação para desencadear um cenário de força. Naturalmente, Belgrado está no alvo do ataque, já que o Ocidente está tentando 'neutralizá-la’ por meio dos albaneses de Kosovo", disse ela.

Sublinhou que tal evolução da situação é mais uma prova de que a missão de mediação da União Europeia falhou. "É também um exemplo do que a União Europeia pensa sobre o papel de Belgrado, que, na verdade, deve suportar a privação de direitos de seus compatriotas", acrescentou.

