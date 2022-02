Rússia reage a ameaças da Otan com exercícios militares no Mar Negro

Mais de 30 navios da Frota do Mar Negro da Rússia iniciam exercícios em meio a tensões com os EUA e a Otan edit

Sputnik - Mais de 30 navios da Frota do Mar Negro partiram de Sebastopol e Novorossiysk no âmbito de exercícios de grande escala da Marinha da Rússia, informou o departamento de gestão de informação da Marinha russa.

"Mais de 30 navios da Frota do Mar Negro partiram de Sevastopol e Novorossiysk de acordo com o plano de exercícios", aponta o comunicado.

Os navios e unidades das forças costeiras da Frota do Mar Negro efetuaram a fase inicial dos exercícios nas áreas marítimas de treinamento militar, sob a liderança do comandante da Frota do Mar Negro, Igor Osipov.

"O objetivo das manobras é a defesa da costa da península da Crimeia, das bases da Frota do Mar Negro, bem como de estruturas econômicas, comunicações marítimas e áreas de atividades econômicas marítimas, de possíveis ameaças militares de um inimigo condicional", explica o departamento.

Durante os exercícios, grupos de navios, unidades das forças costeiras e da aviação realizarão um conjunto de lançamentos de mísseis, bombas e fogo de artilharia contra alvos marítimos, costeiros e aéreos.

Anteriormente, a Marinha russa havia anunciado o início de uma série de exercícios nos meses de janeiro e fevereiro, em todas as áreas de responsabilidade das quatro frotas, sob a supervisão do comandante-em-chefe da Marinha, almirante Nikolai Yevmenov.

Nestas manobras serão envolvidos mais de 140 navios de guerra e embarcações logísticas, mais de 60 aeronaves, 1.000 equipamentos militares e cerca de 10.000 militares.

